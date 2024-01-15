Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет успешно прооперировали 9-летнего Дмитрия, у которого воспаление в ухе перешло в воспаление мозговой оболочки — менингит.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Все началось с болей в ухе

— Семья из Городоцкого района Львовской области. Началось все с болей в ухе. Местный врач поставил диагноз отит и назначил лечение, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

По словам медиков, через несколько дней у Дмитрия начало болеть второе ухо и одновременно голова. На следующий день у ребенка повысилась температура и началась рвота. Родители вызвали скорую. Из местной больницы мальчика направили в инфекционную больницу Львова с подозрением на менингит.

Инфекция разрушила височную кость

Львовские врачи осмотрели ребенка и направили на КТ, где обнаружили признаки разрушения отитом височной кости, которая привела к распространению бактериальной инфекции из уха в мозговую оболочку.

Тогда мальчика перевели в Центр детской медицины, больницы Охматдет, где медики приняли решение оперировать ребенка.

Операция прошла успешно

— Мы почистили гнойный очаг инфекции. Операция прошла удачно. Ребенок себя хорошо чувствует, — рассказал руководитель Клиники хирургии головы и шеи Федор Юрочко.

Мама мальчика Людмила выразила огромную благодарность врачам и рассказала, что очень довольна больницей. По ее словам, до и после операции врачи очень бережно относились к ребенку.

Источник: ЛОДКБ Охматдет