Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит успішно прооперували 9-річного Дмитра, у якого запалення у вусі перейшло в запалення мозкової оболонки — менінгіт.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Усе почалося з болю у вусі

– Сім’я з Городоцького району Львівської області. Почалося все з болю у вусі. Місцевий лікар поставив діагноз отит і призначив лікування, – ідеться в повідомленні.

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За словами медиків, за кілька днів у Дмитра почало боліти друге вухо і одночасно голова. Наступного дня в дитини підвищилася температура і почалося блювання. Батьки викликали швидку. З місцевої лікарні хлопчика направили в інфекційну лікарню Львова з підозрою на менінгіт.

Інфекція зруйнувала скроневу кістку

Львівські лікарі оглянули дитину і скерували на КТ, де виявили ознаки руйнування отитом скроневої кістки, що призвело до розповсюдження бактеріальної інфекції з вуха в мозкову оболонку.

Тоді хлопчика перевели до Центру дитячої медицини, лікарні Охматдит, де медики ухвалили рішення оперувати дитину.

Операція пройшла успішно

– Ми почистили гнійне вогнище інфекції. Операція пройшла вдало. Дитина себе добре почуває, – розповів керівник Клініки хірургії голови та шиї Федір Юрочко.

Мама хлопчика Людмила висловила величезну подяку лікарям і розповіла, що дуже задоволена лікарнею. За її словами, до і після операції лікарі дуже дбайливо ставилися до дитини.

Джерело: ЛОДКЛ Охматдит