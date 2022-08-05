Во Львове создан Банк грудного молока. Эта идея возникла несколько лет тому назад. Было непросто реализовать ее, но команде Неонатального центра все удалось. Средства на проект дали меценаты и благотворители из Латвии.

Осознавая всю важность грудного вскармливания, Банк грудного молока во Львовской областной клинической больнице открылся во время Всемирной недели по поддержке грудного вскармливания.

Мощности банка грудного молока могут обеспечить потребности в донорском грудном молоке всех лечебных учреждений Львова и области, а в будущем – Западной Украины, оказывающих помощь новорожденным.

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Следовательно, и дальше здесь будут прилагать максимум усилий для обеспечения донорским грудным молоком всех нуждающихся младенцев, а это — около 600 новорожденных высокого перинатального риска ежегодно только во Львовском неонатальном центре.

Это дети, транспортируемые из родильных стационаров города и области в сопровождении профессиональной команды и в условиях реанимобиля обеспеченного самым современным оборудованием.

После оказания медицинской помощи в центре до 95% всех пациентов выписываются здоровыми. Именно здесь выходили четверню и девочку-дюймовочку, родившуюся преждевременно на 23 неделе с массой тела 480 г.

Сегодня перед неонатологами и педиатрами появляются новые вызовы, но это и новые возможности, считают врачи.

Одна победа уже на нашем счету, заявили медики центра. Теперь они будут прилагать максимум усилий своим трудом для победы нашей страны. Ибо каждый на своем месте приближает желанный день.

Источник: Львовская ОКБ