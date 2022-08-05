У Львові створено Банк грудного молока! Ця ідея виникла кілька років тому. Було непросто її реалізувати, але команді Неонатального центру все вдалося. Кошти на проект дали меценати та благодійники з Республіки Латвія.

Усвідомлюючи всю важливість грудного вигодовування, Банк грудного молока у Львівській обласній клінічній лікарні вiдкрився під час Всесвітнього тижня з підтримки грудного вигодовування.

Потужності банку грудного молока можуть забезпечити потреби у донорському грудному молоці всіх лікувальних закладів Львова і області, а в майбутньому – Західної України, які надають допомогу новонародженим.

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Тож, і надалі тут будуть докладати максимум зусиль задля забезпечення донорським грудним молоком всiх немовлят, що його потребують, а це – близько 600 новонароджених високого перинатального ризику щороку тільки у Львівському неонатальному центрі.

Це діти, яких транспортують з пологових стаціонарів міста та області в супроводі фахової команди та в умовах реанімобіля забезпеченого найсучаснішим обладнанням.

Після надання медичної допомоги в центрі, до 95 % усіх пацієнтів виписуються здоровими. Саме тут виходили четверню та дівчинку-дюймовочку, яка народилася передчасно на 23 тижні з масою тіла 480 г.

Сьогодні перед неонатологами і педіатрами постають нові виклики, але це й нові можливості, вважають лікарі.

Одна перемога уже є на нашому рахунку, заявили медики центру. Тепер вони будуть докладати максимум зусиль своєю працею задля Перемоги нашої країни. Бо кожен на своєму місці наближає омріяний день.

Джерело: Львівська ОКЛ