Команда исследователей Вашингтонского университета обнаружила у российской летучей мыши вирус, который очень похож на SARS-CoV-2 и лежит в основе Covid-19. Отмечается, что вирус способен заражать людей и, в случае распространения, устойчив к существующим вакцинам.

Сообщается, что шиповидные белки вируса летучих мышей, названные Хоста-2, могут инфицировать клетки человека и устойчивы как к моноклональным антителам, так и к сыворотке против атипичной пневмонии.

Отмечается, что и Хоста-2, и SARS-CoV-2 принадлежат к одной и той же подкатегории коронавирусов, известных как сарбековирусы.

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— Наше исследование также показывает, что сарбековирусы, циркулирующие в дикой природе за пределами Азии, даже в таких местах, как западная Россия, где был обнаружен вирус Хоста-2, представляют угрозу для глобального здравоохранения, — подчеркнул вирусолог Майкл Летко.

По его словам, открытие Хосты-2 подчеркивает необходимость разработки универсальных вакцин для защиты от сарбековирусов в целом, а не только от известных вариантов SARS-CoV-2.