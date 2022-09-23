Команда дослідників Вашингтонського університету виявила у російського кажана вірус, який дуже схожий на SARS-CoV-2 і лежить в основі Covid-19. Відзначається, що вірус здатний заражати людей і, в разі поширення, стійкий до існуючих вакцин.

Повідомляється, що шиповидні білки вірусу кажанів, названі Хоста-2, можуть інфікувати клітини людини і стійкі як до моноклональних антитіл, так і до сироватки проти атипової пневмонії.

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Відзначається, що і Хоста-2, і SARS-CoV-2 належать до однієї підкатегорії коронавірусів, відомих як сарбековіруси.

– Наше дослідження також показує, що сарбековіруси, що циркулюють в дикій природі за межами Азії, навіть у таких місцях, як Західна Росія, де був виявлений вірус Хоста-2, становлять загрозу для глобальної охорони здоров’я, – підкреслив вірусолог Майкл Летко.

За його словами, відкриття Хости-2 підкреслює необхідність розробки універсальних вакцин для захисту від сарбековірусів у цілому, а не тільки від відомих варіантів SARS-CoV-2.