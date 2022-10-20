Во время купания в озере Мид в округе Южная Невада США умер ребенок, который заразился редкой амебой, которая поедает мозг. Об этом сообщили органы здравоохранения округа.

Официальные лица не назвали ни имени, ни точного возраста погибшего, но сказали, что ему еще не исполнилось 18 лет.

— Это первый подтвержденный смертельный случай, вызванный воздействием Naegleria Fowleri в Национальной зоне отдыха Лейк-Мид, — говорится в сообщении.

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По данным CDC, микроскопическая амеба обычно обитает в теплой пресной воде, но инфекции встречаются редко. В период с 2012 по 2021 год в США был зарегистрирован только 31 случай заражения Naegleria fowleri. Хотя инфекции встречаются редко, они почти всегда заканчиваются летальным исходом.

CDC сообщил, что можно заразиться, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос, как правило, при плавании, нырянии или погружении головы под воду. Однако амеба не может вызвать инфекцию при проглатывании и не передается от человека к человеку.

В парке призвали людей соблюдать меры предосторожности, рекомендованные CDC, в том числе избегать прыжков и погружений в теплую пресную воду, закрывать или затыкать нос во время плавания, держать голову над водой и избегать погружения головы в горячие источники.