Під час купання в озері Мід в окрузі Південна Невада США померла дитина, яка заразилася рідкісною амебою, яка поїдає мозок. Про це повідомили органи охорони здоров’я округу.

Офіційні особи не назвали ані імені, ані точного віку загиблого, але сказали, що йому ще не виповнилося 18 років.

– Це перший підтверджений смертельний випадок, викликаний впливом Naegleria Fowleri в Національній зоні відпочинку Лейк-Мід, – йдеться в повідомленні.

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За даними CDC, мікроскопічна амеба зазвичай мешкає в теплій прісній воді, але інфекції зустрічаються рідко. У період з 2012 по 2021 рік в США було зареєстровано лише 31 випадок зараження на Naegleria fowleri. Хоча інфекції зустрічаються рідко, вони майже завжди закінчуються летальним результатом.

CDC повідомив, що можна заразитися, коли вода, що містить амебу, потрапляє в ніс, як правило, при плаванні, пірнанні або зануренні голови під воду. Однак амеба не може викликати інфекцію при ковтанні і не передається від людини до людини.

У парку закликали людей дотримуватися запобіжних заходів, рекомендованих CDC, зокрема уникати стрибків і занурень у теплу прісну воду, закривати або затикати ніс під час плавання, тримати голову над водою і уникати занурення голови в гарячі джерела.