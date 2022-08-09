Команда исследователей из Китая и Сингапура в ходе исследования зафиксировала новый генипавирус, которому дали название Ланъя. Сообщается, что им заразились не менее 35 человек.

Об этом сообщило китайское издание Тhe Рaper.

Результаты исследования ученых были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

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Сообщается, что среди наиболее частых симптомов генипавируса наблюдаются:

усталость;

кашель;

анорексия;

миалгия (боль в мышцах);

тошнота;

рвота.

По словам ученых, Ланъя похож на вирус Нипах, вызывающий тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания.

Правда, случаи заражения Ланъя на сегодня не привели к смертельным или очень тяжелым осложнениям.

— Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать, — заявил профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьф.

Сообщается также, что пока неизвестно, передается ли Ланъя от человека к человеку. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.

Источник: Тhe Рaper