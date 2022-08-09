Команда исследователей из Китая и Сингапура в ходе исследования зафиксировала новый генипавирус, которому дали название Ланъя. Сообщается, что им заразились не менее 35 человек.
Об этом сообщило китайское издание Тhe Рaper.
Результаты исследования ученых были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).
Сообщается, что среди наиболее частых симптомов генипавируса наблюдаются:
- усталость;
- кашель;
- анорексия;
- миалгия (боль в мышцах);
- тошнота;
- рвота.
По словам ученых, Ланъя похож на вирус Нипах, вызывающий тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания.
Правда, случаи заражения Ланъя на сегодня не привели к смертельным или очень тяжелым осложнениям.
— Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать, — заявил профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьф.
Сообщается также, что пока неизвестно, передается ли Ланъя от человека к человеку. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.
Источник: Тhe Рaper