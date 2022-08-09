Команда дослідників з Китаю і Сінгапуру під час дослідження зафіксувала новий геніпавірус, якому дали назву Лан’я. Повідомляється, що ним заразилися не менше 35 осіб.

Про це повідомило китайське видання Тһе Рарег.

Результати дослідження вчених були опубліковані в медичному журналі Нової Англії (NEJM).

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Повідомляється, що серед найбільш частих симптомів геніпавірусу спостерігаються:

утома;

кашель;

анорексія;

міалгія (біль у м’язах);

нудота;

блюв ання .

За словами вчених, Лан’я схожий на вірус Ніпах, що викликає важку хворобу, для якої характерні запалення мозку (енцефаліт) або респіраторні захворювання.

Щоправда, випадки зараження Лан’я на сьогодні не призвели до смертельних або дуже тяжких ускладнень.

– Тому можна сказати, що ми повинні бути пильними щодо цього нового вірусу, але не панікувати, – заявив професор медицини з Національного університету Сінгапуру Ван Ліньф.

Повідомляється також, що наразі невідомо, чи передається Лан’я від людини до людини. У тваринному світі вірус найчастіше виявлявся у землерийок, антитіла до нього виявили також у кіз і собак.

Джерело: Тhe Рaper