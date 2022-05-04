Национальная служба здоровья 3 мая перечислила средства учреждениям экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона.

— За март и за апрель полноценно по всем контрактам НСЗУ перечислила все средства на счета учреждений здравоохранения. Уже в мае мы осуществили все платежи для экстренной медицинской помощи. 4 мая пойдут для медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь. Дальше заведения выплачивают зарплату, мы контролируем, — сказал он.

Министр отметил, что продолжается работа над разработкой стратегии по восстановлению Украины — инфраструктурным этапом реформы системы здравоохранения, когда должны быть отстроены не только разрушенные учреждения, а восстановлена вся система здравоохранения в совершенно новом ракурсе.

— Мы говорим о том, что больницы должны измениться и быть одинаково комфортными и для медицинского работника, и для пациента, — сказал он.

Ляшко добавил, что уже можно говорить, в каких больницах чего потенциально будет не хватать, какого медперсонала будет не хватать, и для решения этих вопросов пересматривается государственный заказ для медицинских вузов.

Для этого в Минздраве пересматривают государственный заказ для медицинских университетов. По его словам, они упростили условия поступления в медицинские вузы, чтобы работать с кадровым потенциалом украинской системы здравоохранения.