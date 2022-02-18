В прошлом месяце в Украине установили уровень минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях на уровне 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала.

Однако некоторые руководители медицинских учреждений пытаются заставлять сотрудников переходить на 0,5 или 0,75 ставки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами в Верховной Раде сообщил, что в Украине нет оснований для перевода врачей на пол ставки.

По его словам, в постановлении №6000 четко написано, что 20 тыс. грн будут выплачивать тем врачам, которые подписали более 70% деклараций. Он уточнил, что 100% деклараций — это 1 800 подписанных договоров.

— Если у врача нет этого количества деклараций, то он и медсестры, которые с ним работают, действительно не получат ставку. А что касается выплат, то средства перечислены, они сейчас реализуются, — добавил Ляшко.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине есть проблемные заведения. Однако большинство средств для выплат зарплат уже поступило в больницы. Сейчас в Минздраве все данные верифицировали, чтобы сформировать пакет дофинансирования.

— Средства для выплат заработных плат есть, ведь они получили их в январе и авансовые платежи за февраль. Для тех заведений, которые по определенным причинам не способны по пакетам НСЗУ доплачивать зарплату по определенным причинам, будет пакет дофинансирования, — добавил он.

Этот пакет будет действовать в течение пол года, чтобы разобраться с каждым конкретным заведением, почему он не перезакрывается с пакетом НСЗУ.