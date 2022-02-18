Минулого місяця в Україні встановили рівень мінімальної заробітної плати у державних та комунальних медичних закладах на рівні 20 тис. грн для лікарів та 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу.

Однак деякі керівники медичних закладів намагаються примушувати співробітників переходити на 0,5 чи 0,75 ставки. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами у Верховній Раді повідомив, що в Україні немає підстав для переведення лікарів на пів ставки.

За його словами, у постанові №6000 чітко написано, що 20 тис. грн виплачуватимуть тим лікарям, які підписали понад 70% декларацій. Він уточнив, що 100% декларацій – це 1 800 підписаних договорів.

– Якщо у лікаря немає цієї кількості декларацій, то він та медсестри, які з ним працюють, дійсно не отримають ставку. А щодо виплат, то кошти перераховані, вони зараз відбуваються, – додав Ляшко.

Він наголосив, що зараз в Україні є проблемні заклади. Однак більшість коштів для виплат зарплат вже надійшла у лікарні. Зараз у МОЗ всі дані верифікували, щоб сформувати пакет дофінансування.

– Кошти для виплат заробітніх плат є, адже вони отримали їх у січні та авансові платежі за лютий. Для тих закладів, які з певних причин не спроможні за пакетами НСЗУ доплачувати зарплату, буде пакет дофінансування, – додав він.

Цей пакет діятиме протягом пів року, щоб розібратися з кожним конкретним закладом, чому він не перезакривається з пакетом НСЗУ.