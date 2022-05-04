Національна служба здоров’я 3 травня перерахувала кошти закладам екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону.

– За березень і за квітень повноцінно по всім контрактам НСЗУ перерахувала всі кошти на рахунки закладів охорони здоров’я. Вже в травні ми здійснили всі платежі для екстреної медичної допомоги. 4 травня підуть для медзакладів, які надають первинну медичну допомогу. Далі заклади виплачують зарплату, ми контролюємо, – сказав він.

Міністр зазначив, що триває робота над розробкою стратегії з відновлення України – інфраструктурним етапом реформи системи охорони здоров’я, коли мають бути відбудовані не тільки зруйновані заклади, а відновлена вся система охорони здоров’я у зовсім новому ракурсі.

– Ми говоримо про те, що лікарні повинні змінитись і бути однаково комфортним і для медичного працівника, і для пацієнта, – сказав він.

Ляшко додав, що вже можна говорити, у яких лікарнях чого потенційно буде не вистачати, якого медперсоналу бракуватиме, і для вирішення цих питань переглядається державне замовлення для медичних вишів.

Для цього у МОЗ переглядають державне замовлення для медичних університетів. За його словами, вони спростили умови вступу до медичних вишів, щоб працювати із кадровим потенціалом української системи охорони здоров’я.