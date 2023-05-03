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Благодаря реанимобилю от United24 в Сумах успели спасти 11-летнюю девочку

3 мая 2023, 13:57
Валентина Андрейко журналіст
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Источник: Depositphotos

Если бы не приезд на вызов реанимобиля с современным оборудованием, 11-летняя девочка могла бы погибнуть.

В Сумах во время пожара 11-летняя Никита спасла братьев и сестру, но сама отравилась дымом.

Вызов в экстренные службы поступил от соседей. Возгорание произошло в частном доме, когда там находились четверо детей. Без взрослых. Самой старшей как раз и была 11-летняя Никита.

Сначала она сама попыталась потушить пожар, а когда начали гореть мебель, бытовая техника, занялась кровля, стала спасать детвору.

Вынесла на руках одно- и четырехлетних детей. Пятилетний Давид выбежал сам.

На крик детей сбежались соседи. Они и вызвали ГСЧС.

Когда автомобиль скорой прибыл на вызов, у Никиты были все признаки отравления дымом: слабость, заторможенность, пониженная сатурация.

Бригада транспортировала ее в больницу, делая по дороге кислородную терапию.

— Девочку спасло, что это был современный реанимобиль, который мы между собой называем мобильной палатой интенсивной терапии, подаренный в рамках инициативы United24, — говорит медицинский директор Сумского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Максим Новиков.

Таких реанимобилей, закупленных за донаты благотворителей, на Сумщине – 23.

О бесстрашном поступке девочки узнали в больнице, где она проходила лечение, родители других маленьких пациентов и медперсонал приносили ей сладости и фрукты. Говорили, это — за твою отвагу.

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Пожар порятунок Суми
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