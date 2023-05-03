Якби не приїзд на виклик реанімобіля з сучасним обладнанням, 11-річна дівчинка могла б загинути.

У Сумах під час пожежі 11-річна Нікіта врятувала братів і сестру, але сама отруїлася димом.

Виклик до екстрених служб надійшов від сусідів.

Займання сталося в приватному будинку, коли там знаходилися четверо дітей. Без дорослих. Найстаршою якраз і була 11-річна Нікіта. Спочатку вона сама спробувала загасити пожежу, а коли почали палати меблі, побутова техніка, зайнялася покрівля, стала рятувати дітвору.

Винесла на руках одно- та чотирирічних дітей. Пʼятирічний Давид вибіг сам.

На крик дітей збіглися сусіди. Вони й викликали ДСНС.

Коли автомобіль швидкої прибув на виклик, у Нікіти були всі ознаки отруєння димом: слабкість, загальмованість, знижена сатурація.

Бригада транспортувала її до лікарні, роблячи дорогою кисневу терапію.

– Дівчинку врятувало, що це був сучасний реанімобіль, який ми між собою називаємо мобільною палатою інтенсивної терапії, подарований в межах ініціативи United24, – говорить медичний директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Максим Новіков.

Таких реанімобілів, закуплених за донати благодійників, на Сумщині 23.

Про бесстрашний вчинок дівчинки дізналися в лікарні, де вона проходила лікування, батьки інших маленьких пацієнтів і медперсонал приносили їй солодощі і фрукти. Казали, це – за твою відвагу.