Президент Украины Владимир Зеленский посетил университетскую больницу Northwell Health на Стейтен-Айленде, медики которой помогают сейчас украинским врачам, и вручил награды американским специалистам.

Так, орден За заслуги получил из рук Зеленского Майкл Даулинг, президент и генеральный директор Northwell Health.

Такой же наградой отмечены доктор медицинских наук, вице-президент по развитию врачей и информационно-просветительской деятельности университетской клиники Евгений Голука, а также старшие физические терапевты Ребекка Гонсалес и Питер Леоне за их действенную и искреннюю помощь раненым украинским солдатам.

Сейчас смотрят

Президент Украины также встретился с украинскими воинами, которые находятся в Стейтен-Айленде на лечении, получили здесь современное протезирование и прошли необходимую реабилитацию после разрушительных ранений.

— Спасибо персоналу и врачам, которые дали возможность воинам осуществить одну мечту: выжить и вернуться к нам — домой, — сказал Президент Зеленский.

В марте 2023 года неприбыльная организация Добрые дела, которая способствует лечению раненых украинских воинов, обратилась к жителям Стейтен-Айленда с просьбой помочь раненым украинским солдатам, которые получили тяжелые травмы нижних конечностей и перенесли ампутации.

Раненых доставили в США для получения медицинской помощи.

Университетская больница Стейтен-Айленда без колебаний откликнулась. Врачи предложили не только лечение, но и тепло своих сердец.

Northwell Health основала Фонд помощи Украине, чтобы сделать взносы в поддержку усилий по оказанию помощи украинцам, борющимся с российским нашествием.

Сотрудничая с Центром глобального здоровья (CGH), Northwell Health подготовил более 28 паллет, содержащих 18 000 фунтов жизненно необходимых медицинских средств — торакальные трубки, препараты для свертывания крови, педиатрические препараты и многое другое.

Эти ресурсы были доставлены на украинскую линию фронта всего за три дня.

Через два месяца Northwell Health запустил мощную телемедицинскую платформу для помощи украинским медикам на передовой.

Платформа началась с виртуальных консультаций в лагерях для беженцев в Польше и расширилась до общенациональной системы телемедицинской поддержки, которая оказывает неотложную медицинскую помощь в зоне боевых действий.

Солидарность с Украиной объединяет всех неравнодушных.