В начале сентября 2023 года более 46 700 украинских врачей зарегистрировались на онлайн-курсе Ведение распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи с использованием руководства mhGAP. 38 859 из них получили сертификаты.

Среди слушателей курса преимущественно врачи первичной и специализированной медицинской помощи, медсестры и медбратья, руководители медучреждений и другие медицинские работники.

Цель программы mhGAP — улучшить навыки ведения психических расстройств. Эта инициатива осуществляется в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской.

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Сертифицированный врач София Настышин, которая прошла обучение еще до запуска онлайн-курса и сейчас является тренером, супервизором и координатором тренингов mhGAP во Львовской области, поделилась своим опытом.

— Семейный врач не заменит психотерапевта в ведении расстройств психического здоровья, как и психотерапевт семейного врача. В этом процессе важны все, — сказала София.

Она отметила, что программа включает не только распознавание и ведение различных психических расстройств, но и навыки эффективной коммуникации, полезные как на работе, так и в личной жизни.