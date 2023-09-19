Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, что такое на самом деле забота о себе, и как не допустить эмоционального выгорания.

Забота о себе, по словам психологов, является важным аспектом нашего психологического здоровья и счастья. Она способствует повышению нашей эффективности, поддерживает наше физическое и эмоциональное самочувствие. Пренебрежение же к собственным потребностям может привести к депрессии, стрессу и выгоранию.

Если же вы замечаете, что постоянно заботитесь о других или занимаетесь работой или домашними делами, забывая о собственных сне, еде, отдыхе, эксперты предлагают прямо сейчас попробовать восстановить гармонию.

Сейчас смотрят

Физическое здоровье. Правильное сбалансированное питание, регулярная умеренная физическая нагрузка и полноценный сон помогают нам чувствовать себя лучше и быть более энергичными и решительными.

Эмоциональная самозабота. Научитесь распознавать и выражать свои чувства, искать способы релаксации и снятия стресса. Психотерапия, медитация и ведение дневника могут быть полезными инструментами в этом процессе.

Информационная гигиена. Важно регулировать время, которое вы проводите в соцсетях и в лентах новостей. Его можно качественно использовать для себя: почитать, сделать физические упражнения, принять ванну или в конце концов поспать. Или хотя бы возьмите за правило, например, не листать ленту во время еды, в транспорте, перед сном и тому подобное.

Рефлексия и самосовершенствование. Вы можете определить свои цели и сформулировать желания, а затем создать планы для достижения их. Выберите что-то одно и начинайте воплощать задуманное в жизнь.

Общение. Поддерживайте или возобновите отношения с близкими и приятными вам людьми. Естественно, что во время войны, после длительной вынужденной разлуки люди могут испытывать некоторую сдержанность. Но общение — это навык, который можно потерять, когда им долго не пользоваться, и который можно снова наработать.

Отказ от чувства вины. Важно понимать, что забота о себе не является эгоистичным поступком. Она помогает сохранить эмоциональную стабильность и способствует улучшению ваших отношений с окружающими.

Когда же вы почувствуете, что снова начинаете слишком много беспокоиться о других и забываете о себе, вспомните слова, которые вы неоднократно слышали в самолете: “Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом помогите ребенку”. Поскольку только полные сил вы способны прийти на помощь другим.

Источник: Психологическая поддержка