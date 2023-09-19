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Психологія

Любити та підтримувати себе: як триматися на плаву та не впасти в стрес і депресію

19 Вересня 2023, 08:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Pixabay

Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, що таке насправді турбота про себе, як не допустити емоційного вигорання.

Турбота про себе, за словами психологів, є важливим аспектом нашого психологічного здоров’я та щастя. Вона сприяє підвищенню нашої ефективності, підтримує наше фізичне та емоційне самопочуття. Нехтування ж власними потребами може призвести до депресії, стресу та вигорання.

Якщо ж ви помічаєте, що постійно дбаєте про інших або ж переймаєтеся роботою чи хатніми справами, забуваючи про власні сон, їжу, відпочинок, експерти пропонують просто зараз спробувати відновити гармонію.

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Фізичне здоров’я. Правильне збалансоване харчування, регулярне помірне фізичне навантаження та повноцінний сон допомагають нам почуватися краще і бути більш енергійними та рішучими.

Емоційна самотурбота. Навчіться розпізнавати та висловлювати свої почуття, шукати способи релаксації та зняття стресу. Психотерапія, медитація та ведення щоденника можуть бути корисними інструментами в цьому процесі.

Інформаційна гігієна. Важливо регулювати час, який ви проводите в соцмережах і в стрічках новин. Його можна якісно використати для себе: почитати, зробити фізичні вправи, прийняти ванну чи врешті-решт поспати. Або хоча б візьміть за правило, наприклад, не гортати стрічку під час їжі, у транспорті, перед сном тощо.

Рефлексія та самовдосконалення. Ви можете визначити свої цілі та сформулювати бажання, а потім створити плани для досягнення їх. Оберіть щось одне і починайте втілювати задумане в життя.

Спілкування. Підтримуйте або поновіть стосунки з близькими і приємними вам людьми. Природно, що під час війни, після тривалої вимушеної розлуки люди можуть відчувати деяку стриманість. Але спілкування – це навичка, яку можна втратити, коли нею довго не користуватися, і яку можна знову напрацювати.

Відмова від почуття провини. Важливо розуміти, що турбота про себе не є егоїстичним вчинком. Вона допомагає зберегти емоційну стабільність і сприяє поліпшенню ваших стосунків з оточуючими.

Коли ж ви відчуєте, що знову починаєте забагато турбуватися про інших і забуваєте про себе, пригадайте слова, які ви неодноразово чули в літаку: “Спочатку одягніть кисневу маску на себе, а потім допоможіть дитині”. Бо тільки сповнені сил ви здатні прийти на допомогу іншим.

Джерело: Психологічна підтримка

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Депресія Поради психолога психічні розлади
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