Расстройства пищевого поведения считают проблемой психологического характера, связанной с нарушениями употребления пищи. Люди с такими расстройствами либо сильно ограничивают себя в пище, либо переедают и затем вызывают рвоту или истощают себя чрезмерными физическими нагрузками. Как справиться с расстройством пищевого поведения – читайте в материале.

Что такое расстройство пищевого поведения

Психолог Ксения Барышникова утверждает, что расстройства пищевого поведения (РПП) – это серьезные психические и физические заболевания, включающие сложные и вредные отношения с пищей, чрезмерные физические упражнения и беспокойство из-за собственного веса и внешности.

Эти нарушения встречаются во всех группах населения независимо от возраста, этнической принадлежности, социально-экономического статуса, религии, пола и т. д.

Начало расстройства пищевого поведения обычно возникает в подростковом или молодом возрасте, но не ограничивается этими этапами жизни.

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Для многих подростков присуще особое внимание к своему внешнему виду, при РПП происходит искаженное и некритическое восприятие своей внешности, сведение всей своей самооценки к тому, насколько собственное тело соответствует идеалу. Не просто забота о здоровом питании, а одержимость диетой и калориями, зацикленность на теме внешнего вида.

Для человека, имеющего расстройство пищевого поведения, присущи:

хронические диеты, несмотря на опасную недостаточную массу тела;

постоянные колебания массы тела;

одержимость калориями и содержанием жиров в продуктах;

ритуальные схемы употребления пищи, в частности разрезание ее на крошечные кусочки, еда в одиночку и сокрытие продуктов;

избегание семьи, друзей и какой-либо вовлеченности в социум;

чередование периодов переедания и голодания и т. д.

Наиболее распространенными формами расстройств пищевого поведения являются анорексия, булимия и компульсивное переедание. Все они встречаются как у женщин, так и у мужчин. РПП неизбежно сопровождаются тревогой и депрессией, неврозами, часто злоупотреблением психотропными веществами или алкоголем. РПП приводят к тяжелым последствиям для организма, ухудшению качества жизни и имеют самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний.

Как преодолеть расстройство пищевого поведения

По словам эксперта, очень важно обеспечить их своевременное выявление и обращение за профессиональной помощью. Правильно подобранная терапия может быть очень эффективна в лечении многих видов расстройств пищевого поведения.

Поэтому в первую очередь человеку, страдающему РПП, нужно обратиться к психиатру или психотерапевту. Лучше всего – придерживаться комплексного подхода с привлечением специалистов разного профиля: диетолога, терапевта, психиатра и психотерапевта.