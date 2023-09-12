Война в Украине, ежедневные воздушные тревоги и невеселые новости привели к тому, что около половины украинцев отметили ухудшение своего эмоционального состояния и потребности в психологической поддержке.
Об этом свидетельствуют результаты исследования в области психического здоровья, проведенного в прошлом году в рамках Всеукраинской программы.
Несмотря на это, люди не часто обращаются к специалистам. Но важно знать, что получить бесплатную консультацию или просто поговорить с кем-то, чтобы выразить свои опасения, можно даже не выходя из дома.
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Если вы нуждаетесь в помощи, не стесняйтесь обращаться на горячие линии. Все консультации предоставляются анонимно и конфиденциально:
- 0 800 60 20 19 — контакт-центр Минздрава;
- 1547 — правительственная линия;
- 0 800 33 20 20 29 — линия поддержки для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда (работает круглосуточно);
- 0 800 100 102 — линия Национальной психологической ассоциации;
- 0 800 210 160 — линия международной гуманитарной организации Человек в беде;
- (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 — линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса;
- 0 800 211 444 — линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции;
- 7333 — национальная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья Lifeline Ukraine;
- 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) и 116 123 (с мобильного) — линия ОО Ла Страда-Украина.