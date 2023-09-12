Война в Украине, ежедневные воздушные тревоги и невеселые новости привели к тому, что около половины украинцев отметили ухудшение своего эмоционального состояния и потребности в психологической поддержке.

Об этом свидетельствуют результаты исследования в области психического здоровья, проведенного в прошлом году в рамках Всеукраинской программы.

Несмотря на это, люди не часто обращаются к специалистам. Но важно знать, что получить бесплатную консультацию или просто поговорить с кем-то, чтобы выразить свои опасения, можно даже не выходя из дома.

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