Війна в Україні, щоденні повітряні тривоги та невеселі новини призвели до того, що близько половини українців відзначили погіршення свого емоційного стану і потреби у психологічній підтримці.

Про це свідчать результати дослідження в галузі психічного здоров’я, проведеного минулоріч в рамках Всеукраїнської програми.

Попри це, люди не часто звертаються до фахівців. Але важливо знати, що отримати безкоштовну консультацію чи просто поговорити з кимось, щоб висловити свої занепокоєння, можна навіть не виходячи з дому.

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