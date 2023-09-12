Війна в Україні, щоденні повітряні тривоги та невеселі новини призвели до того, що близько половини українців відзначили погіршення свого емоційного стану і потреби у психологічній підтримці.
Про це свідчать результати дослідження в галузі психічного здоров’я, проведеного минулоріч в рамках Всеукраїнської програми.
Попри це, люди не часто звертаються до фахівців. Але важливо знати, що отримати безкоштовну консультацію чи просто поговорити з кимось, щоб висловити свої занепокоєння, можна навіть не виходячи з дому.
Зараз дивляться
Якщо ви потребуєте допомоги, не соромтеся звертатися на гарячі лінії. Усі консультації надаються анонімно та конфіденційно:
- 0 800 60 20 19 – контакт-центр МОЗ;
- 1547 – урядова лінія;
- 0 800 33 20 29 – лінія підтримки для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду (працює цілодобово);
- 0 800 100 102 – лінія Національної психологічної асоціації;
- 0 800 210 160 – лінія міжнародної гуманітарної організації Людина в біді;
- (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи;
- 0 800 211 444 – лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції;
- 7333 – національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine;
- 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) та 116 123 (з мобільного) – лінія ГО Ла Страда-Україна.