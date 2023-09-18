Розлади харчової поведінки вважають проблемами психологічного характеру, які пов’язані з порушеннями вживання їжі. Люди з такими розладами або сильно обмежують себе в їжі, або переїдають і потім викликають блювання чи виснажують себе надмірними фізичними навантаженнями. Як подолати розлад харчової поведінки – читайте в матеріалі.

Що таке розлад харчової поведінки

Психолог Ксенія Баришнікова стверджує, що розлади харчової поведінки (РХП) – це серйозні психічні та фізичні захворювання, пов’язані зі складними та шкідливими відносинами з їжею, надмірними фізичними вправами та занепокоєнням через власну вагу і зовнішність.

Ці розлади трапляються в усіх групах населення незалежно від віку, етнічної приналежності, соціально-економічного статусу, релігії, статі тощо.

Початок розладу харчової поведінки зазвичай виникає в підлітковому або молодому віці, але не обмежується цими етапами життя.

Зараз дивляться

Для багатьох підлітків притаманна особлива увага до свого зовнішнього вигляду, при РХП відбувається спотворене та некритичне сприйняття своєї зовнішності, зведення усієї своєї самооцінки до того, наскільки власне тіло відповідає ідеалу. Не просто турбота про здорове харчування, а одержимість дієтою та калоріями, зацикленість на темі зовнішнього вигляду.

Для людини, яка має розлад харчової поведінки, притаманні:

хронічні дієти, попри небезпечно недостатню масу тіла;

постійні коливання маси тіла;

одержимість калоріями та вмістом жирів у продуктах;

ритуальні схеми вживання їжі, зокрема розрізання її на крихітні шматочки, їжа наодинці та приховування продуктів;

уникання сім’ї, друзів та якоїсь залученості до соціуму;

чергування періодів переїдання та голодування тощо.

Найбільш поширеними формами розладів харчової поведінки є анорексія, булімія та компульсивне переїдання. Всі вони трапляються як у жінок, так і у чоловіків. РХП неминуче супроводжуються тривогою і депресією, неврозами, часто зловживанням психотропними речовинами або алкоголем. РХП призводять до тяжких наслідків для організму, погіршення якості життя і мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань.

Як подолати розлад харчової поведінки

За словами експерта, надзвичайно важливо забезпечити їх вчасне виявлення і звернення по фахову допомогу. Правильно підібрана терапія може бути дуже ефективною у лікуванні багатьох видів розладів харчової поведінки.

Тому передусім людині, яка страждає на РПХ, потрібно звернутися до психіатра або психотерапевта. Найкраще – дотримуватися комплексного підходу із залученням фахівців різного профілю: дієтолога, терапевта, психіатра та психотерапевта.