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Розпізнати і вилікувати: 40 тис. українських лікарів пройшли навчання з ведення психічних розладів

19 Вересня 2023, 14:57
Марина Мелехова редактор
Лікар, обстеження, медики, лікарня, дослідження, мсек
Джерело: Pexels

На початку вересня 2023 року понад 46 700 українських лікарів зареєструвалися на онлайн-курсі Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP. 38 859 з них отримали сертифікати.

Серед слухачів курсу переважно лікарі первинної та спеціалізованої медичної допомоги, медсестри та медбрати, керівники медзакладів та інші медичні працівники.

Мета програми mhGAP – покращити навички ведення психічних розладів. Ця ініціатива здійснюється в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

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Сертифікований лікар Софія Настишин, яка пройшла навчання ще до запуску онлайн-курсу та зараз є тренеркою, супервізоркою та координаторкою тренінгів mhGAP у Львівській області, поділилася своїм досвідом.

 – Сімейний лікар не замінить психотерапевта у веденні розладів психічного здоровʼя, як і психотерапевт сімейного лікаря. У цьому процесі важливі всі, – сказала Софія.

Вона зауважила, що програма включає не лише розпізнавання та ведення різних психічних розладів, але й навички ефективної комунікації, корисні як на роботі, так і в особистому житті.

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Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога Онлайн освіта психічні розлади
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