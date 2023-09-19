Президент України Володимир Зеленський відвідав університетську лікарню Northwell Health на Стейтен-Айленді, медики якої допомагають нині українським лікарям, і вручив нагороди американським спеціалістам.

Так, орден За заслуги отримав з рук Зеленського Майкл Даулінг, президент і генеральний директор Northwell Health.

Такою самою нагородою відзначені доктор медичних наук, віцепрезидент з розвитку лікарів та інформаційно-просвітницької діяльності університетської клініки Євген Голука, а також старші фізичні терапевти Ребекка Гонсалес та Пітер Леоне за їхню дієву і щиру допомогу пораненим українським солдатам.

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Президент України також зустрівся з українськими воїнами, які перебувають в Стейтен-Айленді на лікуванні, отримали тут сучасне протезування та пройшли необхідну реабілітацію після руйнівних поранень.

– Дякую персоналу і лікарям, які дали можливість воїнам здійснити одну мрію: вижити й повернутися до нас – додому, – сказав президент Зеленський.

У березні 2023 року неприбуткова організація Добрі справи, яка сприяє лікуванню поранених українських воїнів, звернулася до жителів Стейтен-Айленду з проханням допомогти пораненим українським солдатам, які зазнали важких травм нижніх кінцівок і перенесли ампутації.

Поранених доставили у США для отримання медичної допомоги.

Університетська лікарня Стейтен-Айленду без вагань відгукнулася. Лікарі запропонували не лише лікування, а й тепло своїх сердець.

Northwell Health заснувала Фонд допомоги Україні, щоб зробити внески на підтримку зусиль із надання допомоги українцям, що борються з російською навалою.

Співпрацюючи з Центром глобального здоров’я (CGH), Northwell Health підготував понад 28 палет, що містили 18 тисяч фунтів життєво необхідних медичних засобів – торакальні трубки, препарати для згортання крові, педіатричні препарати та багато іншого.

Ці ресурси були доставлені на українську лінію фронту всього за три дні.

Через два місяці Northwell Health запустив потужну телемедичну платформу для допомоги українським медикам на передовій.

Платформа почалася з віртуальних консультацій у таборах для біженців у Польщі й розширилася до загальнонаціональної системи телемедичної підтримки, яка надає невідкладну медичну допомогу в зоні бойових дій.

Солідарність з Україною об’єднує усіх небайдужих.