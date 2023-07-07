У пациента медицинского центра Райт-Паттерсон в Огайо выросли на языке зеленые “волосы”. Это изрядно ошарашило врачей.

Собственно синдром волосатого языка достаточно известен в медицинской науке. Это доброкачественное заболевание, при котором происходит удлинение и обесцвечивание нитевидных сосочков на поверхности языка. Или, наоборот, язык окрашивается в черный, коричневый или желтый цвет. А здесь — зеленый!

Изменение цвета языка началось через три недели после того, как мужчина прошел курс антибиотика против периодонтальной инфекции. Специалисты заподозрили присоединение какой-то грибковой флоры и назначили противогрибковый препарат.

Однако никаких изменений не произошло. Зеленый волосатый язык не болел, не чесался, да и никаких других проблем в ротовой полости не наблюдалось. Тогда и поставили диагноз — синдром волосатого языка.

Факторами риска развития этой болезни называют курение, недостаточную гигиену ротовой полости, сухость во рту и изменение микробиома из-за приема противомикробных препаратов.

Никаких лекарств пациенту с этим редким синдромом не назначали, а посоветовали осторожно чистить язык щеткой четыре раза в день. И бросить курить.

Мужчина прислушался только к первому совету. Полгода он тщательно выполнял наставление — чистил мохнатый язык зубной щеткой. И действительно — язык вернулся к нормальному состоянию, несмотря на то, что курить мужчина так и не бросил.

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Источник: New England Journal of Medicine, Наука