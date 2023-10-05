В одном из местных департаментов здравоохранения Дальнего Востока РФ сообщили, что в мозге 80-летней женщины обнаружена игла длиной 3 см, с которой пациентка прожила всю жизнь.

Необычная находка была обнаружена во время компьютерной томографии. Врачи полагают, что 80-летняя женщина стала жертвой неудавшегося аборта, совершенного ее родителями.

Сейчас смотрят

Медики заявили, что они не будут пытаться извлечь иглу, опасаясь ухудшения состояния пенсионерки.

— Игла проникла в левую теменную долю, но не возымела должного эффекта — девочка выжила, — сообщили департаменте.

В ведомстве отметили, что пациентка никогда не жаловалась на головные боли из-за травмы и ей ничего не угрожает. Женщина находится под наблюдением лечащего врача