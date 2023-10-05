В одному з місцевих департаментів охорони здоров’я Далекого Сходу РФ повідомили, що в мозку 80-річної жінки виявлено голку завдовжки 3 см, з якою пацієнтка прожила все життя.

Незвичайна знахідка була виявлена під час комп’ютерної томографії. Лікарі вважають, що 80-річна жінка стала жертвою невдалого аборту, здійсненого її батьками.

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Медики заявили, що вони не намагатимуться витягти голку, побоюючись погіршення стану пенсіонерки.

– Голка проникла в ліву тім’яну частку, але не мала належного ефекту – дівчинка вижила, – повідомили у департаменті.

У відомстві зазначили, що пацієнтка ніколи не скаржилася на головні болі через травму і їй нічого не загрожує. Жінка перебуває під наглядом лікаря.