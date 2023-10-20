Согласно результатам исследования, проведенного экспертами армейского медицинского центра Триплера в США, электрические устройства для укладки волос, такие как щипцы для завивки, являются распространенной причиной бытовых ожогов, особенно среди маленьких детей.

В ходе научной работы исследователи показали, что с 2013 по 2022 годы было зарегистрировано около 30 839 ожогов от инструментов для укладки волос и 1 050 обращений в отделения неотложной помощи. Бигуди и щипцы для завивки стали причиной 97,4% зарегистрированных ожогов.

— Электрические инструменты для укладки волос могут нагреваться до температуры свыше 230 градусов за считанные минуты, создавая потенциальные ситуации непреднамеренного ожога, как для пользователя устройства, так и для окружающих, — отметил автор исследования Брэндон Л. Розански.

Из изученных обращений в отделения неотложной помощи больниц 68% пострадавших были в возрасте 10 лет и младше, а 65,1% — женщины. Почти три четверти этих травм произошли дома (72,3%), а 98,6% не потребовали пребывания в больнице или какой-либо другой помощи.

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Используя эту информацию, врачи имеют уникальную возможность предоставить целевые упреждающие рекомендации, чтобы рассказать семьям об опасностях, связанных с ежедневным использованием электрических инструментов для укладки волос, резюмируют эксперты.