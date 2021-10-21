В Украине обновили правила пересечения границы для невакцинированных людей, в частности речь идет об изменении функционала приложения Вдома.

Теперь гражданам не нужно будет делать фото, нововведение уже приняло украинское правительство.

По информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова, приложение необходимо будет устанавливать на 72 часа, до момента, пока не будет сделан ПЦР-тест или на антиген вируса.

— Регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото уже не нужно, — отметил Михаил Федоров.

После прохождения теста его результат подтянется автоматически в приложение. В то же время важно, чтобы учреждение, где будут проводить анализ, было верифицировано Минздравом.

Если тест отрицательный, приложение можно просто удалить, положительный — нужно обратиться к семейному врачу.

Человек может отказаться устанавливать приложение, однако тогда украинцам нужно будет пройти 14-дневную обсервацию. Касательно иностранцев, то им откажут в пересечении украинской границы.

Такие меры ввели в стране для борьбы с распространением коронавируса.

Источник: Михаил Федоров