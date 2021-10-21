В Україні оновили правила перетину кордону для невакцинованих людей, зокрема, йдеться про зміну функціоналу застосунку Вдома.

Відтепер громадянам не потрібно буде робити фото, нововведення уже ухвалив український уряд.

За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, застосунок необхідно буде встановлювати лише на 72 години, до моменту, доки не буде зроблено ПЛР-тест чи на антиген вірусу.

– Регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото уже не потрібно, – зазначив Михайло Федоров.

Після проходження тесту його результат підтягнеться автоматично до застосунку. Водночас важливо, щоб заклад, де будуть проводити аналіз, був верифікований МОЗ.

Якщо тест негативний, застосунок можна просто видалити, позитивний – треба звернутися до сімейного лікаря.

Людина може відмовитися встановлювати застосунок, однак тоді українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію. Щодо іноземців, то їм відмовлять у перетині українського кордону.

Такі заходи запровадили у країні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Джерело: Михайло Федоров