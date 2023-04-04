Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова спасли 63-летнюю женщину с врожденным пороком, который во время последнего обострения угрожал уже не только здоровью, но и жизни пациентки.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Женщина впервые узнала о своей врожденной патологии аж в 40 лет, когда произошел первый приступ. Врачи установили правильный диагноз: врожденная киста желчного протока, — пишут медики.

Однако, по их словам, из-за отсутствия на то время опыта выполнения подобных операций медики ограничились консервативным лечением. Это временно помогло. Однако болезнь неоднократно напоминала о себе приступами боли, потерей аппетита.

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Острый приступ произошел в этом году. В этот раз внезапная боль в области живота сопровождалась высокой температурой. Консервативная терапия уже не спасала. Женщину истощала боль. Она не могла есть и потеряла семь килограммов. В таком состоянии больная обратилась за помощью в больницу Святого Пантелеймона.

После обследования пациентки, в частности, проведения КТ и МРТ, был установлен диагноз – киста желчного протока. Это врожденное расширение протока, которым выводится желчь.

Патология достаточно редкая, встречается у одного человека из 100 тыс. В большинстве своем проявляется еще в детском возрасте и нуждается в своевременном хирургическом вмешательстве.

— Киста может перекрыть отток желчи. А смертельная опасность заключается в возникновении воспалительного процесса, который может распространиться на другие протоки, печень и спровоцировать сепсис, — объясняют медики.

Хирурги клиники приняли решение немедленно оперировать. При вмешательстве они деликатно и успешно удалили патологическое расширение с отделением самой кисты от сосудов печени, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.

По словам медиков, проток в нормальном состоянии составляет до четырех миллиметров в диаметре. У этой пациентки он оказался в ширину целых семь сантиметров.

Операция длилась два часа. Все прошло успешно. А уже на седьмой день после хирургического вмешательства пациентку выписали домой. Женщина вернулась к нормальной жизни и хорошо себя чувствует.

Источник: Первое медобъединение Львова