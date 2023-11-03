Специалисты медицинского объединения Луцкой городской территориальной общины провели успешную пересадку почки пациентке, которая жила на гемодиализе 16 лет. Женщина приезжала на трехчасовую процедуру по очистке крови трижды в неделю.

— Мы пытались обеспечить максимально качественные услуги пациентам, для которых единственным выходом был гемодиализ. Но теперь, когда трансплантация буквально рванула вперед, мы ищем для таких пациентов доноров, — рассказал заместитель гендиректора медобъединения Андрей Смольянинов.

Посмертная трансплантация

По словам врачей, 27 сентября в областной больнице появился донор, родственники которого согласились на посмертную трансплантацию. Одну из двух почек пересадили в отделении трансплантации органов Волынской областной клинической больницы.

— Операция прошла хорошо. Валентина теперь живет без диализа и с прекрасной функцией пересаженной почки, – говорится в сообщении медучреждения.

По словам Андрея Смольянинова, сейчас в центре гемодиализа при Луцкой городской больнице находятся 25 пациентов, которые уже более десяти лет находятся на гемодиализе.