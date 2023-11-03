Фахівці медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади провели успішну пересадку нирки пацієнтці, яка жила на гемодіалізі 16 років. Жінка приїжджала на тригодинну процедуру з очищення крові тричі на тиждень.

– Ми намагалися забезпечити максимально якісні послуги пацієнтам, для яких єдиним виходом був гемодіаліз. Але тепер, коли трансплантація буквально рвонула вперед, ми шукаємо для таких пацієнтів донорів, – розповів заступник гендиректора медоб’єднання Андрій Смольянінов.

Посмертна трансплантац ія

За словами лікарів, 27 вересня в обласній лікарні з’явився донор, родичі якого погодилися на посмертну трансплантацію. Одну з двох нирок пересадили у відділенні трансплантації органів Волинської обласної клінічної лікарні.

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– Операція пройшла добре. Валентина тепер живе без діалізу і з прекрасною функцією пересадженої нирки, – ідеться в повідомленні медзакладу.

За словами Андрія Смольянінова, нині в центрі гемодіалізу при Луцькій міській лікарні перебувають 25 пацієнтів, які вже понад десять років перебувають на гемодіалізі.