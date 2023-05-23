Их уже назвали Днепровской тройней.
Малыши Мелания, Стефания и Назар появились на свет 11 мая и находились под пристальным наблюдением квалифицированных врачей.
Счастливую маму с младенцами выписали 22 мая. Ночью город пережил ужасную атаку вражеской артиллерии, но несмотря на обстрелы, разрушения, ранения днепрян, днепровская тройня воспринимается как символ возрождения и города, и страны.
Городской совет Днепра поздравил супругов Наталью и Дмитрия с рождением тройни денежным сертификатом.
Малыши будут жить в действительно большой семье, ведь супруги уже имеют двоих детей — 12-летнюю Елизавету и 6-летнего Захара.
Днепр встречает малышей цветущими клумбами и зелеными парками. Детки многодетной семьи обязательно будут жить в мирной Украине! За это воюют бойцы на фронте.
Источник и фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради