Их уже назвали Днепровской тройней.

Малыши Мелания, Стефания и Назар появились на свет 11 мая и находились под пристальным наблюдением квалифицированных врачей.

Счастливую маму с младенцами выписали 22 мая. Ночью город пережил ужасную атаку вражеской артиллерии, но несмотря на обстрелы, разрушения, ранения днепрян, днепровская тройня воспринимается как символ возрождения и города, и страны.

Городской совет Днепра поздравил супругов Наталью и Дмитрия с рождением тройни денежным сертификатом.

Малыши будут жить в действительно большой семье, ведь супруги уже имеют двоих детей — 12-летнюю Елизавету и 6-летнего Захара.

Днепр встречает малышей цветущими клумбами и зелеными парками. Детки многодетной семьи обязательно будут жить в мирной Украине! За это воюют бойцы на фронте.

Источник и фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради