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Жизнь продолжается! В Днепре родилась тройня — две девочки и мальчик

23 мая 2023, 10:54
Валентина Андрейко журналіст
трійня Дніпро

Их уже назвали Днепровской тройней.

Малыши Мелания, Стефания и Назар появились на свет 11 мая и находились под пристальным наблюдением квалифицированных врачей.

Счастливую маму с младенцами выписали 22 мая. Ночью город пережил ужасную атаку вражеской артиллерии, но несмотря на обстрелы, разрушения, ранения днепрян, днепровская тройня воспринимается как символ возрождения и города, и страны.

Городской совет Днепра поздравил супругов Наталью и Дмитрия с рождением тройни денежным сертификатом.

Малыши будут жить в действительно большой семье, ведь супруги уже имеют двоих детей — 12-летнюю Елизавету и 6-летнего Захара.

Днепр встречает малышей цветущими клумбами и зелеными парками. Детки многодетной семьи обязательно будут жить в мирной Украине! За это воюют бойцы на фронте.

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Источник и фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради

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Новости Днепра Сім’я трійня
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