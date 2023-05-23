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Життя продовжується! У Дніпрі народилась трійня – дві дівчинки і хлопчик

23 Травня 2023, 10:54
Валентина Андрейко журналістка
трійня Дніпро

Їх уже назвали Дніпровською трійнею.

Малюки Меланія, Стефанія та Назар з’явились на світ 11 травня та перебували під пильним наглядом кваліфікованих лікарів.

Щасливу маму з немовлятами виписали 22 травня. Вночі місто пережило жахливу атаку ворожої артилерії, але попри обстріли, руйнування, поранення людей, дніпровська трійня сприймається як символ відродження і міста, і країни.

Міська рада Дніпра привітала подружжя, Наталю та Дмитра, з народженням трійні грошовим сертифікатом.

Малеча житиме у справді великій родині, адже подружжя вже має двох дітей – 12-річну Єлизавету та 6-річного Захара.

Дніпро зустрічає малечу квітучими клумбами і зеленими парками. Дітки багатодітної родини обов’язково житимуть у мирній Україні! За це воюють бійці на фронті.

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Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради

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