Целых восемь реконструктивных операций понадобилось львовским хирургам Центра Незламні больницы Святого Луки, чтобы частично восстановить функции руки нашему защитнику.

Как лего-конструктор, деталь за деталью, составляли они разбитую ладонь бойца. Устраняли гнойные процессы, закрывали тканевые дефекты, пересаживали кости и нервы.

Львовянину Назару 25 лет. На фронт ушел добровольцем. Тяжелое ранение получил под Бахмутом.

В ожесточенном бою пуля раздробила парню ладонь. Придя в себя, Назар самостоятельно наложил турникет, чтобы остановить кровотечение и бандаж, чтобы раздробленная рука, как говорится, держалась вместе. Из-за плотного обстрела эвакуировать бойца с поля боя не могли.

Более 2,5 километра прополз сам-один, пока его не подобрали парамедики.

Из полевого госпиталя раненого доставили в Днепр. Там изуродованную руку зафиксировали металлическими спицами. Дальше — Львов. Национальный реабилитационный центр Незламні.

Была реальная угроза полной потери функций руки.

Специалисты хирургии кисти вспоминают, ранение Назара было сложным — минно-взрывная рана, осколок прошел сквозь ладонь, практически оторваны большой, указательный и средний пальцы, уже начались гнойные процессы. Однако, все же попытались спасти защитнику руку.

Уже частично восстановились функции и чувствительность конечности, однако, впереди у Назара еще одна реконструктивная операция — пересадка сухожилий. А дальше — реабилитация.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова