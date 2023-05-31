Аж вісім реконструктивних операцій знадобилося хірургам Центру Незламні лікарні Святого Луки, щоб частково відновити функції руки нашому захиснику.

Як лего-конструктор, деталь за деталлю, складали вони розтрощену долоню бійця. Усували гнійні процеси, закривали тканинні дефекти, пересаджували кістки та нерви.

Львів’янину Назару 25 років. На фронт пішов добровольцем. Важке поранення отримав під Бахмутом.

У запеклому бою куля розтрощила хлопцю долоню. Прийшовши до тями, Назар самотужки наклав турнікет, щоб зупинити кровотечу та бандаж, щоб роздроблена рука, як то кажуть, трималася купи. Через щільний обстріл евакуювати бійця з поля бою не могли.

Понад 2,5 кілометри повз сам-один, доки його не підібрали парамедики.

З польового шпиталю пораненого доправили до Дніпра. Там понівечену руку зафіксували металевими спицями. Далі – Львів. Національний реабілітаційний центр Незламні.

Була реальна загроза повної втрати функцій руки.

Спеціалісти хірургії кисті згадують, поранення Назара було складним – мінно-вибухова рана, осколок пройшов крізь долоню, практично відірвані великий, вказівний та середній пальці, вже почалися гнійні процеси. Однак, все ж спробували врятувати захиснику руку.

Уже частково відновлися функції і чутливість кінцівки, проте, попереду у Назара ще одна реконструктивна операція – пересадк сухожиль. А далі – реабілітація.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова