О пищевом отравлении, которое вместо комфортного и безопасного отдыха в роскошном египетском отеле получили 11 наших соотечественников сообщил средствам массовой информации пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко.

— Сейчас состояние людей удовлетворительное. Консул поддерживает с ними связь, — уточнил представитель пресс-службы МИД.

Он добавил, что медицинскую помощь украинские туристы получили от гостиничного врача. А вскоре были переселены в другой отель.

Также сообщается, что украинское посольство обратилось в соответствующие официальные органы Египта с просьбой принять все возможные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторялись.

В то же время наши дипломаты обратились и к представителям украинских туроператоров в Египте с просьбой немедленно сообщать в посольство о всех неприятных ситуациях, в которые попадают наши люди.

Кстати, как заметил Олег Николенко, речь идет о том самом отеле, где недавно отравились сразу 40 граждан РФ.