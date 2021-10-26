В отеле турецкого города Сиде произошло массовое отравление. За три дня после приезда почти одновременно заболели по меньшей мере 30 семей, среди которых большинство — дети. Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать.

Так, 6-летнему Ивану также стало плохо на отдыхе. У него были тошнота, расстройство желудка, высокая температура, которые возникли на четвертый день отпуска в Турции.

— Я не стала заниматься самолечением, ведь понимала, что ситуация серьезная. Мы вызвали врача и он сказал, что у ребенка какая-то кишечная палочка, — отметила пострадавшая туристка Виктория Гавриленко.

Вместе с ребенком также заболели родители и их друзья. Поэтому люди решили поговорить с администрацией отеля. Всего было около 30 жалоб. У всех людей были одинаковые симптомы.

Оксана Сидорчук также жила в этом отеле. Ее сына с похожими симптомами пришлось госпитализировать.

— После анализов врач сказала, что хорошо, что у нас была прививка от ротавируса. Ребенка эта инфекция не взяла. Но была другая кишечная инфекция, которую они не смогли установить, — рассказала мать мальчика.

Пострадавшие до сих пор не знают, что стало причиной массового отравления. Представитель компании-туроператора сообщила, что сейчас они работают над каждой жалобой. В отеле проверили показатели воды и еды — они в норме.

По словам юристов, получить компенсацию за испорченный отпуск сложно, ведь необходимо доказать связь между болезнью туриста и халатностью отеля.

— Надо доказать, что повар не помыл руки, или завезли какой-то отравленный продукт. А не чтобы турист остался виноватым, потому что он, например, не помыл руки после бассейна или же уже приехал в болезненном состоянии. Это практически невозможно доказать и этим пользуются, — говорит адвокат Надежда Шуляк.

Особенно внимательными следует быть еще на этапе подписания договора с туристическими агентами. Например, медицинское страхование должно покрывать реальные случаи, которые могут произойти: например, аллергия или вирусная инфекция. Важно даже название документа.

— Если там будет написано, что это договор о предоставлении информационно-консультационных услуг, то перед вами человек, который не несет никакой ответственности перед вами вообще. Поэтому это должны быть договоры о туристическом обслуживании, — добавила адвокат.

Пострадавшие люди уже дома добились закрытия гостиницы. Там собираются изменить структуру, руководство. Но им этого недостаточно, ведь некоторые до сих пор лечат своих детей от последствий отпуска. Поэтому, если люди не получат компенсацию, то пойдут в суд.