У готелі турецького міста Сіде сталося масове отруєння. За три дні від приїзду майже одночасно занедужали щонайменше 30 родин, серед яких більшість – діти. Декого з постраждалих довелося госпіталізувати.

Так, 6-річному Івану також стало погано на відпочинку. У нього була нудота, розлад шлунку, висока температура, які виникли на четвертий день відпустки у Туреччині.

– Я не стала займатися самолікуванням, адже розуміла, що ситуація серйозна. Ми викликали лікаря і він сказав, що у дитини якась кишкова паличка, – зазначила постраждала туристка Вікторія Гавриленко.

Разом з дитиною також захворіли батьки та їхні друзі. Тому люди вирішили поговорити з адміністрацією готелю. Загалом було близько 30 скарг. У всіх людей були однакові симптоми.

Оксана Сидорчук також жила у цьому готелі. Її сина зі схожими симптомами довелося госпіталізувати.

– Після аналізів лікар сказала, що добре, що у нас була прививка від ротавірусу. Дитину ця інфекція не взяла. Але була інша кишечна інфекція, яку вони наразі не могли встановити, – розповіла мати хлопчика.

Постраждалі досі не знають, що стало причиною масового отруєння. Представниця компанії-туроператора повідомили, що зараз вони працюють над кожною скаргою. У готелі перевірили показники води та їжі – вони у нормі.

За словами юристів, отримати компенсацію за зіпсовану відпустку складно, адже необхідно довести зв’язок між хворобою туриста та недбалістю готелю.

– Треба довести, що кухар не помив руки, або завезли якийсь отруєний продукт. А не щоб турист залишився винним, бо він, наприклад, не помив руки після басейну або ж вже приїхав у хворобливому стані. Це практично неможливо довести і цим користуються, – каже адвокат Надія Шуляк.

Особливо уважними слід бути ще на етапі підписання договору із туристичними агентами. Наприклад, медичне страхування має покривати реальні випадки, що можуть статися: як-то алергія чи вірусна інфекція. Важлива навіть назва документа.

– Якщо там буде написано, що це договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, то перед вами особа, яка не несе ніякої відповідальності перед вами взагалі. Тому це повинні бути договори про туристичне обслуговування, – додала адвокат.

Постраждалі люди вже вдома домоглися закриття готелю. Там збираються змінити структуру, керівництво. Але їм цього недостатньо, адже деякі й досі лікують своїх дітей від наслідків відпустки. Тому, якщо люди не отримають компенсацію, то підуть до суду.