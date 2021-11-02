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Зіпсований відпочинок: одразу 11 українців отруїлися в одному з готелів Хургади

2 Листопада 2021, 16:29 Вікторія Яснопольська
хургада
Джерело: Depositphotos

Про харчове отруєння, яке замість комфортного і безпечного відпочинку в розкішному єгипетському готелі отримали 11 наших співвітчизників повідомив засобам масової інформації речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Наразі стан людей задовільний. Консул підтримує з ними зв’язок, – уточнив представник прес-служби МЗС.

Він додав, що медичну допомогу українські туристи отримали від готельного лікаря. А невдовзі були переселені до іншого готелю.

Також повідомляється, що українське посольство звернулося до відповідних офіційних органів Єгипту з проханням вжити всіх можливих заходів, аби подібні прикрі інциденти не повторювалися.

Водночас наші дипломати звернулися і до представників українських туроператорів в Єгипті з проханням негайно повідомляти посольство про всі неприємні ситуації, до яких потрапляють наші люди.

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До речі, як зауважив Олег Ніколенко, йдеться про той самий готель, де нещодавно отруїлись відразу 40 громадян РФ.

Джерело
МЗС
Теги
Єгипет , Відпочинок , Готель , МЗС , Отруєння
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