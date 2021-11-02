Про харчове отруєння, яке замість комфортного і безпечного відпочинку в розкішному єгипетському готелі отримали 11 наших співвітчизників повідомив засобам масової інформації речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Наразі стан людей задовільний. Консул підтримує з ними зв’язок, – уточнив представник прес-служби МЗС.

Він додав, що медичну допомогу українські туристи отримали від готельного лікаря. А невдовзі були переселені до іншого готелю.

Також повідомляється, що українське посольство звернулося до відповідних офіційних органів Єгипту з проханням вжити всіх можливих заходів, аби подібні прикрі інциденти не повторювалися.

Водночас наші дипломати звернулися і до представників українських туроператорів в Єгипті з проханням негайно повідомляти посольство про всі неприємні ситуації, до яких потрапляють наші люди.

До речі, як зауважив Олег Ніколенко, йдеться про той самий готель, де нещодавно отруїлись відразу 40 громадян РФ.