Женщине из Швеции, потерявшей правую руку в результате несчастного случая на ферме, имплантировали новаторскую бионическую руку. Вживленные в нервы и мышцы электроды позволяют усовершенствованному протезу интегрироваться с нервной системой.

Как сообщается, несчастный случай заставил Карин испытывать мучительную фантомную боль в конечностях более двух десятилетий. Кроме того, женщина обнаружила, что обычные протезы неудобны и ненадежны.

— Ощущение было такое, будто я постоянно держала руку в мясорубке, что создавало высокий уровень стресса, и мне приходилось принимать большие дозы различных обезболивающих, — признается Карин.

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Однако все это изменилось с появлением новой технологии имплантатов, которая не только дала возможность носить более удобные и функциональные протезы, позволяющие ей выполнять 80% повседневных дел, но и помогла облегчить боль.

Как заявил эксперт по нейронному протезированию в Институте бионики в Австралии профессор Макс Ортис-Каталан, Карин стала первым человеком с ампутацией ниже локтя, который получил новую концепцию высокоинтегрированной бионической руки, которую можно надежно использовать в повседневной жизни.

Исследователь объяснил, что на этом уровне ампутации проблему представляют кости предплечья — лучевая и локтевая: обе должны быть выровнены и нагружены одинаково, а это означает, что для имплантированных и протезных компонентов остается мало места.

Тем не менее, команде удалось решить эту непростую задачу и разработать имплантат, который практически полностью интегрируется с нервной системой человека.

Титан имплантата удобно и надежно прикрепляется к скелету посредством процесса, получившего название остеоинтеграция.

По словам экспертов, биологическая интеграция титановых имплантатов в костную ткань создает возможности для дальнейшего улучшения ухода за людьми с ампутированными конечностями.

Источник: Express