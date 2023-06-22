В Китае обнаружили два новых коронавируса у летучих мышей. Финансируемые государством вирусологи раструбили об открытии, как о доказательстве того, что Covid не просочился в мир из китайской лаборатории.

Исследователи, поддерживаемые Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, заявили, что их открытие “углубляет наше понимание разнообразия коронавирусов”.

До сих пор эксперты утверждали, что странность в мутациях коронавируса, запустившего мировую пандемию, указывает на то, что Covid-19 имеет искусственное происхождение. Утверждение Пекина, что пандемия возникла естественным путем, до сих пор не находила подтверждения.

И вот у 112 летучих мышей, пойманных в пещерах округа Баотин, провинция Хайнань, на юге Китая в марте-апреле 2021 года были обнаружены два новых коронавируса с теми же “подозрительными” мутациями.

Но независимые эксперты заявили, что исследование не может сделать такой вывод, поскольку обнаруженные вирусы на самом деле не так уж тесно связаны с Covid.

Пока не доказана способность ни одного из двух новых вирусов, известных как CD35 и CD36, заражать людей.

Доктор Ричард Эбрайт, биолог из Университета Рутгерса и сторонник теории утечек из лабораторий, сказал, что выводы статьи не дают ничего, что могло бы опровергнуть лабораторное происхождение Covid-19.

Эти же сомнения разделяет и профессор Франсуа Баллу, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университетского колледжа Лондона.

— Статья китайских исследователей ничего не говорит нам о происхождении Covid. Она просто указывает на факт наличия еще одного коронавируса, кроме сотни уже описанных, — говорит Баллу.

Само открытие было опубликовано в Virologica Sinica, издательском подразделении Китайского общества микробиологии (CSM).

Это общество связано с государственной Китайской ассоциацией науки и технологий, и на ее веб-сайте добавлено, что оно “принимает административный надзор” со стороны Министерства гражданских дел китайского правительства.

А журнал Virologica Sinica редактируется доктором Ши Чжэнли, влиятельной ученой, которую называют китайской “летучей мышью”, работающей в Уханьском институте вирусологии (WIV). Именно этот институт, по умолчанию, считается источником пандемии Covid.

Источник: Daily Mail