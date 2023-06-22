У Китаї виявили два нові коронавіруси у кажанів. Фінансовані державою вірусологи розтрубили про відкриття як про доказ того, що Covid не просочився у світ із китайської лабораторії.

Дослідники, підтримувані Китайським центром з контролю і профілактики захворювань, заявили, що їхнє відкриття “поглиблює наше розуміння різноманітності коронавірусів”.

Досі експерти стверджували, що дивина в мутаціях коронавірусу, який запустив світову пандемію, вказує на те, що Covid-19 має штучне походження. Твердження Пекіна, що пандемія виникла природним шляхом, досі не знаходило підтвердження.

І ось у 112 кажанів, спійманих у печерах округу Баотин, провінція Хайнань, на півдні Китаю, у березні-квітні 2021 року було виявлено два нових коронавіруси з тими ж “підозрілими” мутаціями.

Але незалежні експерти заявили, що дослідження не може зробити такий висновок, оскільки виявлені віруси насправді не так уже й тісно пов’язані з Covid.

Поки що не доведено здатність жодного з двох нових вірусів, відомих як CD35 і CD36, заражати людей.

Доктор Річард Ебрайт, біолог з Університету Рутгерса і прихильник теорії витоків із лабораторій, сказав, що висновки статті не дають нічого, що могло б спростувати лабораторне походження Covid-19.

Ці ж сумніви поділяє і професор Франсуа Баллу, експерт з інфекційних захворювань з Університетського коледжу Лондона.

– Стаття китайських дослідників нічого не говорить нам про походження Covid. Вона просто вказує на факт наявності ще одного коронавірусу, крім сотні вже описаних, – каже Баллу.

Саме відкриття було опубліковано у Virologica Sinica, видавничому підрозділі Китайського товариства мікробіології (CSM).

Це товариство пов’язане з державною Китайською асоціацією науки і технологій, і на її вебсайті додано, що воно “приймає адміністративний нагляд” з боку Міністерства цивільних справ китайського уряду.

А журнал Virologica Sinica редагується докторкою Ши Чженлі, впливовою вченою, яку називають китайським “кажаном”, що працює в Уханьському інституті вірусології (WIV). Саме цей інститут, за замовчуванням, вважається джерелом пандемії Covid.

Джерело: Daily Mail