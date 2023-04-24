Председатель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак сообщила новость, которой с нетерпением ждали родственники паллиативных больных.

Итак, с сентября нынешнего года обезболивающие препараты для паллиативных пациентов войдут в государственную программу реимбурсации стоимости лекарств Доступні ліки.

— Речь идет об обезболивающих именно для паллиативных пациентов. В сентябре 2023 года это направление войдет в программу, и мы сможем говорить о перечне лекарственных средств и механизме их получения, — заверила чиновница.

Обещание четких и понятных правил очень обнадеживает. Ведь паллиативные пациенты, их родственники или опекуны уже давно должны без всяких сложностей получать необходимое обезболивание, как в цивилизованных странах.