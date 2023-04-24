Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Знеболювальні препарати для паліативних хворих з вересня видаватимуть за програмою Доступні ліки

24 Квітня 2023, 19:06
Валентина Андрейко журналістка
серцево-судинні захворювання
Джерело: Depositphotos

Голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак повідомила новину, якої з нетерпінням чекали родичі і опікуни паліативних хворих.

Отже, з вересня нинішнього року знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до державної програми реімбурсації вартості ліків Доступні ліки.

 – Ідеться про знеболювальні саме  для паліативних пацієнтів. У вересні 2023 року цей напрям увійде до програми, і ми зможемо говорити про перелік лікарських засобів та механізм їх отримання, – запевнила чиновниця.

Обіцянка  чітких та зрозумілих правил дуже обнадіює. Адже паліативні пацієнти або їхні родичі чи  опікуни вже давно мусять без усіляких складнощів отримувати необхідне знеболювання, як у цивілізованих країнах.

Читайте також:
лікиДоплачувати не потрібно: у МОЗ розповіли, які Доступні ліки повністю безкоштовні

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Доступні ліки онкохворі Паліативна допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь