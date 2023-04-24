Голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак повідомила новину, якої з нетерпінням чекали родичі і опікуни паліативних хворих.

Отже, з вересня нинішнього року знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до державної програми реімбурсації вартості ліків Доступні ліки.

– Ідеться про знеболювальні саме для паліативних пацієнтів. У вересні 2023 року цей напрям увійде до програми, і ми зможемо говорити про перелік лікарських засобів та механізм їх отримання, – запевнила чиновниця.

Обіцянка чітких та зрозумілих правил дуже обнадіює. Адже паліативні пацієнти або їхні родичі чи опікуни вже давно мусять без усіляких складнощів отримувати необхідне знеболювання, як у цивілізованих країнах.