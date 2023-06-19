В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— Не соответствуют гигиеническим нормам не менее 30% отобранных из поверхностных водоемов и зон рекреации проб воды (из 579 проб не соответствуют 185), — говорится в сообщении.

По словам Кузина, в наибольшей опасности сейчас – Одесщина, где зафиксированы наиболее существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей.

Среди опасных инфекций – сальмонеллы, ротавирус, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка.

Минздрав призывает граждан ответственно отнестись к собственному здоровью и не купаться в водоемах упомянутых областей.

Под строгим запретом также вылов рыбы и сбор мертвой рыбы на этих территориях. Эта рыба может содержать возбудителей инфекционных заболеваний, паразитов или опасные химические вещества. Ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной, предупреждают в Минздраве.