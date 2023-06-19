У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей деякі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних із поверхневих водойм і зон рекреації проб води (із 579 проб не відповідають 185), – ідеться в повідомленні.

За словами Кузіна, у найбільшій небезпеці нині – Одещина, де зафіксовано найсуттєвіші та найпостійніші перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників.

Серед небезпечних інфекцій – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я і не купатися у водоймах згаданих областей.

Під суворою забороною також вилов риби та збір мертвої риби на цих територіях. Ця риба може містити збудників інфекційних захворювань, паразитів або небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною, попереджають у МОЗ.